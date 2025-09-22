Panamá define su selección sub-20 para enfrentar el Mundial de Chile 2025

El combinado panameño contará con 10 jugadores que militan en el extranjero y 11 que forman parte de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Entre los legionarios sobresalen Martín Krug, del Levante español; Antony Herbert, del UB Conquense (España); Anel Ryce, del Chornomorets Odesa (Ucrania), así como Giovany Herbert y Ryan Gómez, que juegan en Athletico Paranaense y Gremio de Brasil, respectivamente. También figura Karlo Kuranyi, del SGV Freiberg alemán.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el último en incorporarse será el centrocampista Rafael Mosquera, del New York Red Bulls estadounidense, quien llegará el martes a Chile para completar el plantel.

La selección concluyó este lunes un campamento en Quillota y se trasladará a Viña del Mar, donde quedará concentrada de cara a su estreno en el torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Panamá, que disputará en Chile su sexto Mundial Sub-20, quedó emparejada en el Grupo B junto a Paraguay, Ucrania y Corea del Sur.

La 'rojita' debutará el 27 de septiembre frente a Paraguay, se medirá el 30 de septiembre con Ucrania y cerrará la fase de grupos el 3 de octubre ante Corea del Sur.

Los tres encuentros se disputarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

- Convocados de Panamá al Mundial Sub-20 de Chile:

. Porteros: Cecilio Burgess Umecit (FC, PAN), Ian Flores (San Francisco FC, PAN) y Sean Deane (CD Plaza Amador PAN)

. Defensas: Julio Rodríguez (CD Plaza Amador, PAN), Erick Díaz (Los Ángeles FC II, USA), Martín Krug (Levante, ESP), Juan Hall (Herrera FC, PAN), Joseph Jones (CD Plaza Amador, PAN), Antony Herbert (UB Conquense ,ESP), Ariel Arroyo (Dep. Árabe Unido, PAN) y Javier Arboleda (CA Independiente, PAN).

. Centrocampistas: Kairo Walters (Los Ángeles FC II, USA), Anel Ryce (Chornomorets Odesa, UKR), Luis Villarreal (Veraguas FC, PAN), Giovany Herbert (Athletico Paranaense, BRA), Ryan Gómez (Gremio, BRA), Ernesto Gómez (CD Universitario, PAN) y Rafael Mosquera (NY Red Bulls, USA).

. Delanteros: Gustavo Herrera (Deportivo Saprissa, CRC) y Karlo Kuranyi (SGV Freiberg, GER) y Kevin Walder (CD Plaza Amador, PAN).