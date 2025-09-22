Racing recibe a Vélez con ventaja mínima en el duelo de argentinos por cuartos de final

El partido comenzará a las 19:00 hora local (22:00 GMT) y tendrá como escenario un estadio Cilindro de Avellaneda colmado de hinchas de Racing, ya que no habrá parcialidad visitante tras una decisión conjunta de los clubes para no fomentar posibles hechos de violencia, en medio de un contexto alarmado por el grave enfrentamiento del mes pasado entre simpatizantes de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El martes pasado, la fiesta preparada por el Fortín en el estadio José Amalfitani quedó cancelada en el minuto 53 por el gol de Adrián 'Maravilla' Martínez, ariete de Racing que logró desviar hacia la red un potente remate de su compañero Facundo Mura.

Vélez Sarsfield había perdido por expulsión en el minuto 43 al central Lisandro Magallán, quien recibió dos tarjetas amarillas en apenas nueve minutos y será la principal baja para el partido de este martes en el planteo táctico de Guillermo Barros Schelotto, que había declarado que el defensor surgido en Boca Juniors y con paso por Ajax de Países Bajos era su "jugador más inteligente".

'Maravilla' Martínez, al tope de los goleadores de esta edición de la Copa y máximo artillero histórico de la 'Academia' en torneos internacionales, será la principal carta de ataque del entrenador Gustavo Costas, que en este 2025 propone un juego cada vez más vertical y directo, con el incansable ida y vuelta por las bandas de sus laterales y la recuperación de pelota de sus medios defensivos Santiago Sosa y Juan Nardoni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 'Fortín' sigue apostando al fútbol de alto vuelo que se inicia en la distribución de pelota de Agustín Bouzat y pasa al desequilibrio en el último cuarto de cancha desde los pies de Maher Carrizo (convocado a la selección sub-20 de Argentina para el inminente Mundial de Chile) e Imanol Machuca.

Racing y Vélez sumaron el pasado viernes respectivos triunfos en el Torneo Clausura argentino ante Huracán (0-2, goles del colombiano Duván Vergara y Matías Zaracho) y San Martín de San Juan (1-2, tantos de Manuel Lanzini y Dilan Godoy), en la antesala del duelo de Libertadores.

El duelo de este martes volverá a jugarse sin público visitante, algo que sucedió en el duelo de ida de la semana pasada en el estadio de Vélez.

La medida había sido anunciada tres semanas después de los graves hechos de violencia entre aficionados de Independiente y de Universidad de Chile, que llevaron a la cancelación del duelo entre ambos y a la posterior eliminación del club argentino de la Copa Sudamericana.

Aquellos episodios, que se saldaron con más de un centenar de detenidos y más de una veintena de heridos, en su mayoría chilenos, tuvieron lugar en el estadio de Independiente, el Libertadores de América, ubicado a escasos metros del de Racing, su histórico rival.

El vencedor de esta eliminatoria se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre el argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Flamengo, que en la ida jugada en el Maracaná de Río de Janeiro dejó un 2-1 para el local.

. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Dilan Godoy e Imanol Machuca. Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

. Racing: Facundo Cambeses, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. Entrenador: Gustavo Costas.

Estadio: Cilindro Juan Domingo Perón de Avellaneda, en Buenos Aires.