Vinicius y Bellingham 'caen' al 16º y 23º puesto; Lautaro Martínez es vigésimo

Según la relación que va publicándose por la organización del acto, que se celebrará esta noche en el teatro Chatelet de París, Vinicius y Bellingham no logran entrar en el 'top 15' de la campaña 2024-2025.

El undécimo puesto, el más alto dado a conocer hasta el momento, es el español Pedri (Barcelona), que precede al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), al inglés Harry Kane (Bayern Múnich), al francés Desire Doué (PSG) y al sueco Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa/Arsenal).

Tras Vinicius se encuentran el polaco Robert Lewandowski (Barcelona), el escocés Scott McTominay (Nápoles), el portugués Joao Neves (PSG) y Lautaro Martínez, subcampeón de la Liga de Campeones con su equipo, que cayó ante el PSG.

El español Fabián Ruiz (PSG) es vigésimo cuarto, el noruego Erling Haaland (Manchester City) vigésimo sexto y el alemán Florian Wirtz, uno de los grandes traspasos de este verano con su fichaje por el Liverpool, es vigésimo noveno.

En categoría femenina, el undécimo puesto es para la española Claudia Pina, delantera del Barcelona, que tiene a sus compañeras Caroline Graham Hansen (segunda la pasada edición) en la decimotercera posición, mientras que la madridista Caroline Weir es trigésima.

La brasileña Marta Vieira, ganadora en 2010, es la duodécima y la española Esther González, del Gotham estadounidense, es vigésima.

- Clasificación Balón de Oro masculino del 11 al 30:

15. Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa/Arsenal)

20. Lautaro Martínez (Inter Milán)

29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

- Clasificación Balón de Oro femenino del 11 al 30: