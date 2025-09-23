1-0. Racing se clasifica a la semifinal al vencer en casa a Vélez Sarsfield

El cuadro dirigido por Gustavo Costas ganó la serie por 2-0 tras el 0-1 de la ida en el José Amalfitani, campo de Vélez, para sacar el pasaje a una fase en la que podría enfrentar a Estudiantes de La Plata o Flamengo.

En el primer tiempo, el conjunto local puso las condiciones y trató de llevar peligro al arco defendido por Tomás Marchiori, pero la defensa de los orientados por Guillermo Barros Schelotto evitó el peligro.

La más clara opción para la Academia en los primeros 45 llegó en el minuto 31, cuando en una maniobra ofensiva Santiago Germán Solari estrelló el balón contra el palo.

La segunda parte vio cómo Vélez se despertó al ver su desventaja en la serie. La polémica llegó en el 19 cuando Imanol Machuca remató un balón dentro del área que se le pasó al golero Facundo Cambeses, éste lo tomó sobre la línea de gol y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich inicialmente decretó el gol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, el VAR le indicó que el balón no traspasó totalmente la línea de meta y anuló la anotación.

La respuesta de Racing llegó en el 29 cuando Santiago Sosa impactó un balón en el travesaño ante la mirada de Marchiori.

Pero el puntillazo final de la serie llegó en el minuto 37, cuando Solari supo aprovechar bien un centro cruzado para vencer al guardameta del club de Liniers.