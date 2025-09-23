1-1. Mourinho da su primer traspiés con el Benfica frente al Rio Ave

Recibido con una gran ovación por los aficionados en el que fue su debut en el Estádio da Luz como entrenador del Benfica, Mourinho vio cómo su nuevo equipo pasaba apuros para llegar a la portería rival.

El Rio Ave montó en Lisboa una eficaz barrera defensiva, encabezada por el central argentino Pancho Petrasso, y logró neutralizar los avances de las 'águilas' durante una primera parte con poco ritmo y sin ocasiones claras de gol.

El juego cobró impulso cuando Mourinho dio entrada al exjugador del Sevilla Dodi Lukebakio, quien en el minuto 86 corrió por la banda derecha y centró para que el ucraniano Sudakov marcara el primer gol.

La ventaja duró poco, ya que el Rio Ave logró el empate en el minuto 91, gracias a un disparo en arco del brasileño André Luiz.

El Benfica volverá a salir al césped de casa el viernes frente al Gil Vicente, en la séptima jornada liguera, y posteriormente pondrá rumbo a Londres, donde el próximo martes Mourinho se reencontrará con uno de sus antiguos clubes, el Chelsea, en 'Champions'.