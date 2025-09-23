1-2. Buonanotte despierta a tiempo al Chelsea en la Copa de la Liga

Londres, 23 sep (EFE).- Coqueteó el Chelsea con la sorpresa ante el Lincoln City, de League One (tercera división), pero despertó a tiempo en la Copa de la Liga gracias a un tanto de Tyrique George y otro de Facundo Buonanotte, que culminó la remontada de los 'Blues' con su primer gol en el equipo (1-2).