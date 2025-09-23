1-2. Buonanotte despierta a tiempo al Chelsea en la Copa de la Liga

Buonanotte, que ha llegado del Brighton & Hove Albion como cedido hasta final de temporada, aprovechó su segunda titularidad para dar el triunfo a los de Enzo Maresca en una difícil salida al campo del Lincoln en busca de los octavos de final de la Copa de la Liga.
Este humilde club, con un campo con capacidad para 10.000 espectadores, mereció irse ganando al descanso y lo consiguió cuando en el minuto 42 Robert Street aprovechó un salida desastrosa de balón del Chelsea. Enzo Fernández se confió con un pase en horizontal, Trevoh Chalobah se durmió esperando la pelota y Street les robó la cartera definiendo delante de Filip Jorgensen.
Pese a que se complicaba la noche, el Chelsea no tardó en darle la vuelta tras el paso por vestuarios.
George logró el empate con una gran volea desde la frontal y Buonanotte se estrenó como jugador del Chelsea al culminar una pared con el propio George.
Jorgensen, titular por delante de un Robert Sánchez que se perderá el próximo partido de Premier League por sanción, no acabó de convencer y cometió un error que casi le cuesta al Chelsea irse a los penaltis. En los últimos minutos erró al coger un centro y Francis Okoronkwo falló a puerta vacía.
Al Chelsea se han unido en la siguiente ronda el Fulham, que venció al Cambridge United por 1-0, el Wolverhampton Wanderers, que echó al Everton por 2-0, el Wrexham, que venció 2-0 al Reading, el Cardiff City, que sorprendió al Burnley (1-2) y el Wycombe Wanderers, que pudo con el Wigan Athletic (0-2).