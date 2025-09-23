Alejandro Balde regresa a los entrenamientos con el grupo

Después de gozar de un día de descanso en el que los jugadores Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Raphael Dias 'Raphinha' y el entrenador Hansi Flick acudieron a la gala del Balón de Oro celebrada en París, el Barça ha regresado este mediodía al trabajo para empezar a preparar el encuentro liguero de este jueves contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.

Balde ha realizado su primer entrenamiento con sus compañeros desde el pasado 3 de septiembre, por lo que se ha ejercitado "con cautela", según ha precisado el club en un comunicado.

El central Pau Cubarsí también ha participado con normalidad después de que el pasado sábado no se entrenara por precaución debido a unas molestias en la rodilla izquierda, aunque sí entró en la lista de convocados para medirse al Getafe el pasado domingo (3-0).

El mediapunta del Barça Atlètic Pedro Rodríguez 'Dro' también ha trabajado con el grupo en una sesión en la que Hansi Flick no ha podido contar con los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi', Fermín López, Lamine Yamal y Marc-André ter Stegen.

