Argentinos y brasileños rompen el mercado de futbolistas jóvenes en la Copa Libertadores

Los argentinos Maher Carrizo y Agustín Giay, y los brasileños Rodriguinho y Wallace Yan, son cuatro de los jugadores que están en ese rango de edad que han destacado en la sexagésima sexta edición del torneo de clubes más importante del continente.

A sus 19 años, el extremo argentino Maher Carrizo surgido en Vélez Sarsfield, es la revelación del torneo al anotar cinco goles y una asistencia en 760 minutos disputados. Su desempeño ha llamado la atención de los equipos más laureados de América y Europa.

Carrizo sumó alrededor de 6.500 dólares a su ficha por cada minuto de juego que disputó. Su valor ascendió de 2 a 7 millones de dólares y se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar esta cifra en la presente edición de la Libertadores.

Otro de los futbolistas argentinos que elevó considerablemente el valor de sus derechos deportivos es el lateral derecho Agustín Giay, de 21 años, quien llegó a Palmeiras proveniente de San Lorenzo en 2024.

De gran actuación en el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos el pasado mes de junio, Giay es seguido de cerca por equipos del Viejo Continente y su ficha pasó de 8,2 a 12,9 millones de dólares tras 362 minutos de juego en la Libertadores.

El defensor central argentino Lautaro Rivero, de 21 años, fue una de las apuestas juveniles de Marcelo Gallardo en el último mercado de pases para reforzar la zaga de River Plate y el Millonario encontró en el central zurdo una alternativa fuerte y veloz.

Rivero ha disputado 630 minutos en la edición actual de la Copa Libertadores y su destacada actuación no sólo le valió para llegar a River Plate, sino para aumentar el valor de su pase al pasar de 1,7 a 4,7 millones de dólares.

Catalogado por Rogério Ceni como el "futuro brillante" del 'Tricolor', Rodriguinho, mediocampista brasileño de 21 años, acapara la atención en Sao Paulo por su destreza y habilidad en la zona medular.

Tras el arribo del técnico argentino Hernán Crespo al banquillo del tricolor paulista, el futbolista ha retomado confianza y, aunque suma apenas 88 minutos en la Libertadores, pasó de costar 3,5 a 7 millones de dólares; cuarenta mil dólares de incremento por cada minuto de juego.

Luighi, de 19 años, subcampeón de la Libertadores Sub-20 con Palmeiras, ha jugado 55 minutos y dio una asistencia que le valió al Verdao para ganar su último partido de la fase de grupos ante Sporting Cristal. La ficha del brasileño Pasó de 3,5 a 5,8 millones de dólares.

Asimismo, el también delantero brasileño Wallace Yan, de 20 años, destacó con Flamengo en el Mundial de Clubes y, en 48 minutos jugados en esta Copa Libertadores, elevó su valor de 2,9 a 7 millones de dólares.

El argentino de 23 años Juan Ignacio Nardoni se sumó a la lista de jugadores jóvenes mejor valorizados en el mercado actual tras multiplicar su pase de 8,2 a 13 millones de dólares de junio a septiembre.

En 619 minutos disputados en la Libertadores, se consolidó como titular indiscutible de Racing y ha recibido ofertas de Europa, entre ellas del Napoli, vigente campeón de la Serie A de Italia.

El delantero argentino de 24 años José Manuel 'el Flaco' López, descrestó en la Libertadores tras anotar cinco goles y dar una asistencia para Palmeiras en lo corrido del torneo.

Su idilio con el gol y sus destacadas actuaciones en apenas 377 minutos de juego fueron motivo suficiente para que su ficha pasara de estar valorizada de 11,7 a 14 millones de dólares.