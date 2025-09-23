Aston Villa y Nottingham defienden el trono inglés

La fase de liga, el momento de la verdad, empieza esta semana entre el miércoles y el jueves. El camino será largo con un destino en el objetivo de los participantes, acudir al Vodafone Park de Estambul, el próximo 20 de mayo.

El español Unai Emery, técnico más laureado del torneo con los tres títulos que consiguió con el Sevilla y el que alcanzó con el Villarreal, empieza ya obligado con su Aston Villa tras un inicio de curso en la Premier decepcionante, sin victorias aún tras cinco jornadas.

Tras ser protagonistas el pasado año en la Liga de Campeones, los 'villanos' tienen un comienzo sobre el papel nada sencillo el jueves con la visita a Birmingham del Bolonia italiano, uno de los rivales más complicados que afronta el equipo de Emery.

El Nottingham, también un histórico del fútbol continental que tan solo lleva una victoria en su torneo doméstico, quiere dar muestras de sus ambiciones ante uno de los aspirantes a llegar muy lejos, el Betis del chileno Manuel Pellegrini, al que visitarán este miércoles en La Cartuja y que reivindica su anhelo continental después de haber sido finalista la pasada campaña de la Liga Conferencia.

El Roma, otro de los equipos que parten con el cartel de aspirantes a luchar por la corona, empieza con un choque también comprometido en Niza, el Oporto visitará al siempre peligroso Salzburgo y el regreso al concierto europeo en Celta tras nueve años se escenifica en Stuttgart en un encuentro sobre el papel de los más atractivos.

La fase de liga empezará mañana, a las 18:45 (16.45 GMT) en Herning con el partido Midtjylland-Sturm Graz y en Salónica con el encuentro PAOK-Maccabi Tel Aviv, jornada en la que habrá un compromiso entre dos campeones continentales como el Estrella Roja y el Celtic o la visita del Fenerbahce, ya sin Jose Mourinho, a Zagreb para enfrentarse al Dinamo Zagreb.

- Programa de la primera jornada (GMT:-2 horas):