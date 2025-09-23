Fútbol Internacional

Baena reaparecerá ante el Rayo

Majadahonda (Madrid), 23 sep (EFE).- Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, reaparecerá en la convocatoria y previsiblemente con minutos sobre el campo en el partido de este miércoles contra el Rayo Vallecano, según confirmó Diego Simeone, su entrenador en el conjunto rojiblanco.

23 de septiembre de 2025 - 08:20
“Este miércoles sí nos va a acompañar (ante el Rayo). No sé si para un tiempo o para lo que el partido pida. Al menos, vamos recuperando las sensaciones de tenerlo con nosotros”, explicó Simeone sobre el futbolista, fichado este verano desde el Villarreal y que sólo ha podido disputar uno de los seis encuentros oficiales de esta campaña.

Su único partido fue en la primera jornada ante el Espanyol, el pasado 17 de agosto, cuando salió de titular y fue cambiado superada la hora de juego.

Una lesión muscular lo apartó luego de los choques con el Elche y el Alavés y una operación de apendicitis el pasado 2 de septiembre lo impidió jugar contra Villarreal, Liverpool y Mallorca.

