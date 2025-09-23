Baena y Giménez siguen con el grupo; Cardoso y Almada, bajas del entrenamiento

Baena ya está listo de la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de septiembre. Sólo ha podido jugar uno de los seis encuentros oficiales de esta campaña, en la primera jornada frente al Espanyol, a causa de una lesión muscular y la citada intervención posterior, pero ya ultima su puesta a punto para volver a jugar.

También trabajó con el grupo Giménez, aunque en su caso no volverá aún a la competición, una vez que no juega desde el pasado 20 de junio, cuando se lesionó en la segunda jornada del Mundial de Clubes frente al Seattle Sounders.

El central uruguayo seguirá de baja contra el Rayo Vallecano, al igual que Johnny Cardoso y Thiago Almada.

El medio centro estadounidense sufrió un esguince de tobillo a principios de la pasada semana, mientras que el atacante argentino continúa con su recuperación de la lesión muscular padecida hace dos semanas con su selección.

También es baja Alexander Sorloth, por su expulsión con tarjeta roja en el último duelo contra el Mallorca, a la espera de la sanción que le imponga el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).