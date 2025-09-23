Bielsa inaugura el curso 25-26 de la Academia de la RFEF

"Este país, este lugar, este sitio y la historia reciente, y no me refiero a la lejana, sino a la de ahora, invita a venir a escuchar más que a pretender ser escuchado", afirmó Bielsa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, donde subrayó la vigencia del modelo español en el escenario internacional.

El técnico argentino defendió el valor de la imitación en el aprendizaje: "Se mire por donde se mire, el fútbol español ha producido un legítimo espíritu o inclinación a la imitación y a la copia. Yo soy un admirador de la copia. Mirar lo que está bien hecho y aprender a hacerlo es la base de la cultura. Más allá de que copiar tenga mala prensa, todos nos educamos en un proceso donde se transmite lo que otro conocía, supo, descubrió y que vale la pena saber".

Bielsa reconoció que se siente "exagerado" al intervenir en el ámbito del fútbol español, al que considera un referente mundial, y destacó de forma especial la figura de Pep Guardiola: "Más allá de lo actual y de la cantidad, poseen a Guardiola, que es, desde mi punto de vista, el mejor entrenador del mundo desde que yo analizo el fútbol".

El acto, en el que se presentó la renovada Academia de la RFEF, que busca unificar todos los programas formativos de la federación (entrenadores, árbitros y fútbol femenino) bajo un mismo modelo, contó además con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y de los seis seleccionadores nacionales absolutos de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, entre ellos Luis de la Fuente y Sonia Bermúdez.

