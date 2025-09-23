El Barça confirma que jugará contra la Real Sociedad en el Olímpico Lluís Companys

La entidad azulgrana había anunciado hoy mismo, por medio del presidente Joan Laporta y de la vicepresidenta institucional Elena Fort, su intención de recibir del Ayuntamiento de Barcelona la licencia de primera ocupación que le permitiera regresar al estadio este domingo con un aforo provisional de 27.000 espectadores.

Sin embargo, en una sesión de trabajo técnica dirigida a los medios de comunicación para explicar el estado de las obras del Spotify Camp Nou, el consistorio barcelonés informó, pocas horas después, de que la obra no cumple todavía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura parcial.

"El club está trabajando en las nuevas enmiendas que el consistorio ha compartido hoy para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas", precisó el Barça en un comunicado como rápida respuesta a la negativa del Ayuntamiento.

Así, los socios titulares del Pase Estadio Olímpic Lluís Companys de cualquiera de las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 podrán adquirir de forma preferente, durante 24 horas, las entradas para el encuentro ante la Real.

Esta preventa se abrirá a las 11.00 horas de este miércoles 24 de septiembre con precios que oscilarán entre los 11 y los 37 euros en función de la localidad. A partir de las 12.00 horas del 25 de septiembre, se activará el proceso de compra directa de entradas para el resto de socios, con un 25 % de descuento, y al público en general.

El partido de LaLiga contra la Real Sociedad no será el último que el Barça disputará en el Olímpico de Montjuïc, pues este mismo recinto albergará el miércoles 1 de octubre el debut del conjunto azulgrana como local en la Liga de Campeones ante el PSG.

Tras el estreno en la máxima competición europea, el equipo de Hansi Flick no volverá a jugar un partido como local hasta el derbi liguero contra el Girona del 18 de octubre. En esa fecha, el club confía en tener por fin el permiso del Ayuntamiento para reabrir el Camp Nou.