El Barça defiende que el Spotify Camp Nou es seguro y quiere estrenarlo ya este domingo

"La seguridad está certificada por la dirección de obra y por la ECA. Que la obra no esté plenamente acabada no quiere decir que no sea segura. La seguridad es un elemento que está garantizado. De hecho, el estadio es mucho más seguro que el de 1957", ha afirmado Fort en rueda de prensa.

La vicepresidenta del Barça, que hoy ha acompañado a 80 periodistas en una visita por las entrañas del nuevo Spotify Camp Nou, ha reiterado que la voluntad del club es que "el Ayuntamiento emita esta tarde el certificado de primera ocupación" para que el primer equipo regrese al estadio el próximo domingo, en el partido de LaLiga contra al Real Sociedad.

"La licencia de primera ocupación puede decir que la edificación es correcta y se ajusta a normativa y darse condicionada o con indicaciones de cosas que faltan o están inacabadas. Nosotros ya hemos presentado toda la documentación y cumplido con todos los requerimientos, y ahora depende de ellos", ha apuntado Fort, quien ha remarcado que la del Spotify Camp Nou es "la obra más fiscalizada de Cataluña de los últimos años".

En cualquier caso, la vicepresidenta del club catalán ha negado en pulso con el consistorio barcelonés: "Con el Ayuntamiento hemos trabajado codo con codo, saben de la importancia de este proyecto, que es un proyecto de ciudad, y no tenemos ninguna queja concreta de ellos".

Si finalmente no obtiene la licencia para volver al estadio el domingo con el aforo previsto en la fase 1a (27.000 espectadores), el Barça jugará contra la Real en el Olímpico Lluís Companys después de adelantar el horario del partido a las 18:30 horas para evitar que coincida con el piromusical de las fiestas de la Mercè y volver a tener que jugar en el Estadio Johan Cruyff.

"Si no podemos volver este domingo, tenemos el Olímpico preparado. Sabemos que allí tendremos que jugar al menos un partido más", en referencia al encuentro ante el PSG que abrirá la fase liga de la Liga de Campeones el miércoles de la semana que viene.

Y es que Fort ha recordado que la UEFA tiene "su propia normativa" y que hasta que el club no obtenga la licencia de primera ocupación de la fase 1b (que ampliará el aforo disponible hasta los 45.000 espectadores), no podrá jugar partidos de Champions en el Spotify Camp Nou.

"La fase 1b, que permite jugar partidos de UEFA, esperemos que esté operativa en las próximas semanas", ha apuntado Fort, algo que ha corroborado Joan Sentelles, director de Operaciones y del Espai Barça.

"La fase 1b (lateral de primera y segunda gradería) es más sencilla, porque no tiene la zona subterránea con todos los servicios que incluye la fase 1b (gol norte y tribuna). Esta fase 1b está acabada y esperemos poder entregar la documentación en los próximos días para que vengan a hacer todos las certificaciones necesarias", ha explicado Sentelles.

Por otra parte, el director de las obras, que ha defendido que el Spotify Camp Nou ya es "el estadio más seguro de España", ha adelantado que la estructura sobre la que descansará la cúpula que cubrirá todo el recinto, con una capacidad final para casi 105.000 espectadores, no se instalará al final de esta temporada 2025-26 como estaba previsto, sino cuando acabe la siguiente.

"En cuatro meses (de mitad de mayo a mitad de septiembre), seguro que está hecha. Es una obra muy compleja, pero la tenemos muy preparada y estudiada", ha sentenciado Sentelles.