El equipo arbitral del encuentro, que se jugará en el estadio Arena Stuttgart (21.00h CET), lo completarán los también escoceses Francis Connor y Ross Macleod como asistentes, junto a Christopher Graham como cuarto árbitro y el inglés Stuart Attwell como asistente del VAR.
El escocés Nicholas Walsh arbitrará el Stuttgart-Celta de Vigo
Madrid, 23 sep (EFE).- El árbitro escocés Nicholas Walsh arbitrará el próximo jueves el partido de debut del Celta de Vigo en la Liga Europa contra el Stuttgart, en el que su compatriota Kevin Clancy actuará como VAR, según confirmó la UEFA.
Enlace copiado