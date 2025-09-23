El Levante encuentra en Etta Eyong a su goleador: tres goles en tres partidos

En las últimas horas del mercado, el equipo valenciano llegó a un acuerdo con el Villarreal para hacerse por unos tres millones de euros con los servicios del delantero de 21 años para las próximas cuatro temporadas y su rendimiento en el equipo de Julián Calero ha sido inmediato.

Eyong, que en la primera jornada ya marcó un gol vestido de amarillo al Real Oviedo, marcó su primer gol como azulgrana ante el Real Betis, repitió ante el Girona y volvió a anotar contra el Real Madrid. Con el Levante lleva 208 minutos de juego, es decir que ha marcado un tanto cada 69 minutos sobre el césped.

Su gol ante el Betis supuso el 2-0 que finalmente terminó en un empate 2-2, y en Girona abrió la goleada levantinista (0-4) y le dio además una asistencia a Iván Romero, mientras que contra el equipo blanco su gol no se tradujo en puntos.

Internacional con la selección sub23 de Camerún, Eyong llegó al fútbol español en 2022 de la mano del Cádiz y debutó con el primer equipo gaditano el 19 de enero de 2024. En el mes de agosto de ese mismo año fichó por el Villarreal, que se guarda un derecho de tanteo en caso de el Levante venda al jugador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el equipo castellonense debutó a finales de la pasada temporada, el 20 de abril de 2025. El delantero disputó treinta partidos y anotó diecinueve goles con el Villarreal B, mientras que con el primer equipo ha participado en siete partidos y ha marcado dos tantos.