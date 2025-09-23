El Pyramids aguarda a un rival americano en las semifinales de la Intercontinental

Toda una sorpresa dada la presencia en el conjunto saudí, vigente campeón de Asia, de nombres tan reconocibles como los del exbarcelonista Frank Kessie, el brasileño Roger Ibañez o el argelino Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City.

Una nómina de estrellas que no intimidaron al campeón africano, que, liderado por el incansable Mahmoud Zalaka, pareció siempre jugar con un punto más de energía que los locales.

Intensidad que permitió al Pyramids adelantarse en el marcador a los 21 minutos con un gol de Mayele, que culminó con un potente disparo una contra provocada por un robo de balón del conjunto egipcio en la medular.

Peor si algo le garantiza al Al Ahli y a todo el fútbol saudí la enorme desembolso económica que ha efectuado en los últimos años, es talento, como el que destila a raudales Mahrez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argelino dio nuestra a los cuarenta y tres minutos de la gran clase que atesora con una sensacional asistencia al francés Enzo Millot, que provocó el penalti que permitió al inglés Ivan Toney igualar la contienda (1-1).

Pero no así se amedrentó el Pyramids que llevó de nuevo el miedo a las gradas del estadio de Yeda antes de llegar al descanso con un zapatazo de Zalaka que se estrelló en el poste.

Un anticipo de lo que ocurrió en la segunda mitad en la que Zalaka y Mayele desarbolaron por completo con su velocidad al Al Ahli, incapaz de detener a los atacantes del equipo egipcio

Tal y como se comprobó a los 71 minutos en una acción por la banda derecha de Mahmoud Zalaka que Fiston Mayele, que unos minutos antes había visto como el colegiado le anulaba un gol por un fuera de juego milimétrico, convirtió en el 1-2.

Un marcador que el propio Mayele se encargó de redondear cuatro minutos más tarde para los visitantes al firmar el definitivo 1-3 que selló el billete del Pyramids para las semifinales de la Copa Intercontinental.

Ronda en la que los egipcios se medirán el próximo 13 de diciembre, en una sede aún por determinar, con el ganador del duelo que enfrentará tres días antes al campeón de la Copa Libertadores y el Cruz Azul mexicano, vencedor de la Liga Campeones de la CONCACAF.

El ganador de la semifinal se medirá el 17 de diciembre con el París Saint-Germain que, como ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, tiene asegurada su presencia en la final.