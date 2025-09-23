El seleccionador paraguayo sueña con jugar la final del Mundial sub-20 en Chile

"¿Por qué no? ¿Qué impide en que uno pueda soñar y pelear por el sueño de llegar a la final?", dijo Alcaraz a periodistas desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, desde donde partió el equipo hacia el país austral.

Alcaraz, que dirige el equipo paraguayo desde marzo pasado, subrayó que "hay que luchar por este sueño" de ir a las instancias finales del Mundial sub-20, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas, al destacar que "la oportunidad está ahí", al "alcance de uno".

Paraguay integra el grupo B junto con Corea del Sur, Ucrania y Panamá, y debutará el sábado en la primera jornada ante el conjunto centroamericano en el estadio Elías Figueroa, de la ciudad de Valparaíso.

El entrenador afirmó que están concentrados en el partido ante Panamá, equipo al que -dijo- respetan y que también tiene "sus armas" para competir.

"Nosotros los conocemos, los hemos estudiado también, pero lo que más nos interesa es cómo asumimos nosotros este partido, siempre con respeto", expresó Alcaraz.

Destacó igualmente que sus jugadores han demostrado "resiliencia" y capacidad para "levantarse de momentos complicados", al recordar la participación de la selección en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en enero pasado, donde bajo su conducción lograron la clasificación a este Mundial tras una ausencia de 12 años.

En la segunda fecha de la competición, Paraguay se medirá el próximo martes contra Corea del Sur, también en Valparaíso.

Posteriormente, el equipo se trasladará a Santiago para un partido contra Ucrania, pactado para el 3 de octubre.

En la nómina de Alcaraz destacan jugadores de equipos argentinos como los zagueros Ezequiel Duarte, del Independiente; Axel Balbuena, del Lanús, y Gadiel Paoli, del Boca Juniors.

Además, fue llamado el delantero Enso González, del Wolverhampton inglés.