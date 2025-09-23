Expediente extraordinario por espectador que saltó con bandera palestina en Barça-Getafe

Disciplina ha tomado esta decisión ante lo reflejeado en el acta arbitral del partido en el apartado de público y el escrito de denuncia de LaLiga sobre el hecho, ocurrido en el minuto 61 del encuentro, jugado el 21 de septiembre dentro de la quinta jornada de la Primera División del fútbol español.

"En el minuto 61 desde la grada de tribuna, saltó un espectador al terreno de juego portando una bandera de Palestina. El juego no se detuvo y el FC Barcelona anotó un gol con el aficionado en el campo mientras la seguridad privada del club interceptaba al individuo en cuestión. Dicha circunstancia pudo apreciarse en la retransmisión televisiva del partido", reflejó LaLiga en sus denuncias por incidentes de público tras la jornada publicadas este martes.