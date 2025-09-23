Georgia deja sin Campeonato de Europa a Eslovaquia, en la que juega Tomáš Drahovský

Redacción deportes, 23 sep (EFE).- La selección de Georgia logró este lunes su segunda clasificación consecutiva para un Campeonato de Europa de fútbol sala. El conjunto caucásico accedió al torneo que organizarán Lituania, Letonia y Eslovenia en 2026, pese a perder por 5-3 ante Eslovaquia en el encuentro de vuelta de la eliminatoria.