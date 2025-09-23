Georgia deja sin Campeonato de Europa a Eslovaquia, en la que juega Tomáš Drahovský

El triunfo obtenido en casa por 4-1 la semana anterior resultó decisivo para que Georgia sellara su boleto.
Eslovaquia tomó la iniciativa desde el primer minuto y cerró la primera mitad con ventaja de 2-1. Tomáš Drahovský, exjugador del Industrias Santa Coloma y del Movistar Inter, firmó un doblete, pero Giorgi Chimakadze redujo diferencias para el equipo visitante.
En la segunda parte, Georgia desaprovechó una ocasión clara para igualar. Giorgi Ghavtadze falló un penalti a los cinco minutos de la reanudación y esta acción pareció motivar a los eslovacos, que aumentaron la presión y acortaron la diferencia global.
Marek Belaník colocó el 3-1 en el marcador parcial, lo que situaba a Eslovaquia a solo un tanto de la clasificación.
El tramo final del encuentro ofreció una sucesión de goles. Archil Sebiskveradze, protagonista en el partido de ida con dos tantos, volvió a marcar. Su gol dio tranquilidad a Georgia y elevó la cuenta a 3-2.
La reacción fue inmediata. Irakli Todua anotó el empate, pero la alegría visitante duró poco. Patrik Zaťovič devolvió la ventaja a Eslovaquia con un remate certero.
El equipo local mantuvo el empuje hasta el final. Sebastián Bačo marcó el 5-3 a menos de tres minutos del cierre. Ese tanto acercó a Eslovaquia a una posible remontada, aunque Georgia resistió con firmeza en los instantes finales.
El combinado dirigido por Avtandil Asatiani cerró la eliminatoria con un global de 7-6 a su favor.
Georgia volverá a estar presente en la fase final del Campeonato de Europa, como ya lo hizo en la edición de 2022, celebrada en Países Bajos.