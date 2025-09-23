Infantino se reúne con Domínguez, Peña y Orsi para hablar sobre el Mundial de 2030

Asunción, 23 sep (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló este martes en Nueva York con los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, así como con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre el Mundial de 2030, que se jugará en España, Marruecos y Portugal y tendrá tres partidos en Suramérica.