Italia, dos veces campeona continental, a la fase final al ganar en penaltis a Kazakistán

En la ida, disputada en Italia, los “azzurri” se impusieron por 2-1. En el encuentro de vuelta, jugado en Astaná, el combinado kazajo recuperó a tres de sus figuras ausentes en la ida: Douglas Junior, Leo y Birzhan Orazov.

El equipo local se adelantó en el marcador con un gol tempranero de Dauren Tursagulov, lo que igualaba la eliminatoria.

Matheus Barichello devolvió la ventaja global a Italia, pero Albert Akbalikov empató el partido antes del descanso.

En la reanudación, un lanzamiento lejano de falta de Luis Turmena volvió a colocar a Italia por delante. Sin embargo, un córner lanzado por Edson acabó en gol en propia puerta de Gabriel Motta, el jugador del Jimbee Cartagena, lo que llevó a la eliminatoria a la prórroga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambas selecciones dispusieron de ocasiones en el tiempo extra, aunque el marcador no se movió.

Por primera vez en la historia, una eliminatoria de clasificación para la Eurocopa de fútbol sala se resolvió en la tanda de penaltis.

El meta Jurij Bellobuono se convirtió en el héroe de Italia al detener los disparos de Akbalikov, Arnold Knaub y Douglas Junior.

Por parte italiana, Venâncio envió al larguero el segundo lanzamiento, pero los aciertos de Turmena y Motta, junto al fallo final de Edson, sellaron la clasificación de la selección azzurra.

Italia mantiene así su excelente registro de haber disputado todas las fases finales de la Eurocopa de fútbol sala desde su creación. Por el contrario, Kazakistán queda fuera de un gran torneo internacional por primera vez desde 2014.