Jauregizar rescata un punto para el Athletic y Gazzaniga salva al Girona (1-1)

Bilbao (España), 23 sep (EFE).- El Athletic y el Girona han empatado a un gol en San Mamés después de que Mikel Jauregizar nivelara nada más comenzar la segunda parte el tanto marcado por Azzedine Ounahi a los nueve minutos y el portero argentino Paulo Gazzaniga salvara un punto para los visitantes con un par de grandes intervenciones.