Jauregizar rescata un punto para el Athletic y Gazzaniga salva al Girona (1-1)

Ounahi abrió el marcador aprovechando un buen pase de Bryan Gil castigando la gris primera mitad de los rojiblancos. Los cuatro cambios introducidos por Ernesto Valverde antes de arrancar la segunda mitad obtuvieron un rápido premio con un gran gol de Jauregizar desde fuera del área.
Después de un claro contragolpe desaprovechado por Vanat, fue Gazzaniga el que salvó al Girona con dos excelentes intervenciones a remates de Paredes y Berenguer en el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).