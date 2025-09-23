Jeff Chabot (Stuttgart): "Sabemos lo que nos espera ante el Celta"

“Estamos deseando que llegue el partido, el primero de la Liga Europea. Venimos de una victoria importante, en la que mantuvimos la portería a cero y eso nos da confianza. Sabemos que podemos hacerlo y miramos la semana con optimismo”, manifestó a los medios oficiales del club germano.

Chabot, que ganó un 85 por ciento de sus duelos en el partido del pasado viernes ante el conjunto de Hamburgo, espera un duelo de máxima dificultad ante los de Claudio Giráldez, a los que ya se enfrentaron durante la pretemporada, en un duelo marcado por la intensa lluvia y jugado a 60 minutos cada tiempo.

“Aquel partido fue una buena prueba al principio de la fase de preparación, un partido bastante duro y con muchos duelos. Sabemos lo que nos espera, tendremos que dar el cien por cien para derrotar al Celta”, avisó.

El defensa alemán admitió que esta semana es “especial” para él porque después del duelo europeo ante el equipo gallego se medirán al FC Köln, club en el que militó dos temporadas, la primera cedido por el Spezia italiano, antes de firmar por el Stuttgart.

“El jueves tenemos el partido de la Liga Europea y luego el de visitante contra mi anterior club, el Colonia. Sin duda, esta es una semana especial para mí y la espero con muchas ganas”, comentó Chabot, uno de los habituales en el once de Sebastian Hoeneß.