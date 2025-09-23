Mascherano felicita a Dembélé por el Balón de Oro:"Se notaba que era un jugador diferente"

Miami (EE.UU.), 23 sep (EFE).- El entrenador del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, felicitó este martes al francés Ousmane Dembélé por la obtención del Balón de Oro y recordó la corta etapa en la que ambos compartieron vestuario en el FC Barcelona, donde aseguró que "se notaba que era un jugador diferente".