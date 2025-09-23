Milenkovic: "Estamos emocionados con la vuelta a Europa treinta años después"

El internacional serbio, que atendió a los periodistas junto al entrenador del equipo, el grecoaustraliano Ange Postecoglou, momentos antes de la sesión preparatoria sobre el césped del estadio sevillano, resaltó el potencial del extremo brasileño Antony dos Santos, que ha vuelto al Betis tras estar la segunda parte de la pasada temporada cedido por el Manchester United.

"Todo el mundo sabe que tiene mucha calidad y estamos preparados para enfrentarnos a él, pero el Betis al completo es peligroso", destacó Milenkovic, que el próximo octubre cumplirá 28 años y que está en su segunda campaña con el Nottingham Forest tras una larga trayectoria en el Fiorentina italiano.

El defensa auguró "un partido duro" y que "habrá un gran ambiente en el estadio", por lo que comentó que "mantener la concentración será muy importante" para hacer un buen juego con el que "hacer sentir orgullosos a los seguidores" del Nottingham.