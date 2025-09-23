Noni Madueke (Arsenal), seria duda para el encuentro ante el Atlético de Madrid por lesión

"Madueke estará fuera por unas semanas y se hará de nuevo pruebas la próxima semana, aunque no parece que sea algo grave. Es algo de semanas más que de meses. Sintió algo al principio del partido y en el descanso estaba muy dolorido. Le vi decepcionado porque estaba en muy buena forma", expresó este martes el técnico del equipo, el español Mikel Arteta, en la rueda de prensa previa al encuentro de la Carabao Cup ante el Port Vale.

El inglés de 23 años, que llegó este verano procedente del Chelsea, fue sustituido al descanso en el empate 1-1 frente al Manchester City el pasado domingo en el Emirates Stadium.

Su lesión se suma a la lista de bajas ofensivas del Arsenal que ya incluye a Gabriel Jesús y Kai Havertz, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla.

Por su parte, Martin Ødegaard, que se perdió el partido frente al City por un problema en el hombro, ya está recuperado y su regreso al equipo será cuestión de días, según confirmó el técnico español.

Bukayo Saka, quien reemplazó a Madueke, volvió tras tres semanas de baja por una lesión en el muslo, aunque Arteta advirtió de que "necesita minutos" para recuperar plena forma.

Además, confirmó que otro de los fichajes del club, el ecuatoriano Piero Hincapié, sufre una lesión leve en la ingle.

"Se lesionó un poco en la ingle. Tenemos que evaluarlo en los próximos días. Creo que será una lesión a corto plazo", señaló Arteta.