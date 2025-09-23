Pellegrini, "muy ilusionado por volver a la Europa League"

En la campaña 23/24 el Betis tuvo "una tercera oportunidad que no se dio bien" y ahora encara el partido contra el Nottingham Forest en La Cartuja "con ganas de clasificar a las eliminatorias" a pesar de que el primer rival es "peligroso" por su "historia espectacular" y "también por el presente".

Pellegrini recordó que el conjunto inglés "se ha reforzado muy bien y tiene un técnico con mucha experiencia", el australiano Ange Postecoglou, vigente campeón del torneo al frente del Tottenham y contra el que se midió hace cuatro años, cuando dirigía al Celtic de Glasgow, y que "seguro que va a ser un rival muy complicado".

"Vamos a salir pensando que podemos ganar, clasificar y llegar lo más lejos posible. Si nos clasificamos entre los ocho primeros, estupendo. Si tenemos que jugar una ronda previa como el año pasado, no hay problema. A mí no me gusta dejar de lado la liga, por eso nos hemos mantenido en Europa", añadió el técnico santiaguino.

Manuel Pellegrini no se pone techo en la Liga Europa porque "cuando algo no se consigue, puede ser una frustración, pero no intentarlo o ambicionarlo sería un error muy grande", si bien avisó de la necesidad de "dar el máximo rendimiento individual y colectivo" porque en esta competición "no hay rivales factibles de ganar".

El preparador bético afirmó que no le "parece para nada una complicación el calendario" cargado de este inicio del otoño, ya que es un esfuerzo que su equipo ha "hecho en las temporadas anteriores" con unas rotaciones que se basan en la filosofía de que "los puntos que se pierden en Liga no se recuperan" pero "en Europa, sí".

Pellegrini negó sentir "ninguna preocupación" por el rendimiento del atacante brasileño Antony dos Santos en sus dos primeros encuentros, ya que "llevaba prácticamente tres meses sin competir, es normal que vaya a ir mejorando partido a partido" porque, entre otras cosas, "el estilo de juego favorece a jugadores creativos como él" y "también le viene bien el sentirse importante".

El técnico chileno informó de las "lesiones musculares" que mantendrán de baja "hasta el parón" a los defensores Diego Llorente y Marc Barta, así como de la ausencia para el duelo contra el Nottingham Forest del lateral Héctor Bellerín, con fiebre y del centrocampista colombiano Nelson Deossa debido a "un problema en el tobillo".