Politano renueva con el Nápoles hasta 2028

"El Nápoles anuncia que ha extendido el contrato del futbolista Matteo Politano hasta el 30 de junio de 2028", informó el club partenopeo.

Fundamental en el extremo derecho, jugando a pierna cambiada y decisivo en acciones defensivas, acumula un total de 238 partidos con la camiseta napolitana, con la que suma 34 goles y 35 asistencias.

Internacional también con Italia, bajo las órdenes de Luciano Spalletti, con el que explotó en el Nápoles, es campeón de dos 'Scudetti' y una Copa Italia.

En su temporada más prolífica con el Nápoles, la 2023-24 anotó 8 goles y dio 7 asistencias. En su campaña más goleadora en el club 'azzurro', la 2020-21, anotó 9 goles.

Antes de comenzar su periplo en Nápoles, Politano militó en el Pescara, en el Sassuolo -donde llegó a marcar 10 goles- y en el Inter.