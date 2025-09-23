Postecoglou prevé "partido difícil" y alaba a Pellegrini, "un caballero de pies a cabeza"

Postecoglou, que sustituyó recientemente en el banquillo de los 'Reds' al portugués Nuno Espírito Santo, destituido, destacó la figura de Manuel Pellegrini, su homólogo en el Real Betis y rival en el Estadio La Cartuja de Sevilla en el inicio de la primera fase de la Liga Europa, y subrayó que atesora "mucha experiencia" y le tiene "mucho respeto".

"Es un gran técnico, un caballero de pies a cabeza. Tiene su propia firma en el fútbol y grandes jugadores, como (el argentino Giovani) Lo Celso. Será un partido difícil, pero tengo muchas ganas de que llegue", aseveró el técnico del Nottingham antes de dirigir un entrenamiento en el coliseo de La Cartuja, escenario del encuentro.

Postecoglou resaltó la importancia que supone para el Nottingham Forest regresar a competiciones europeas treinta años después. "Hay mucha emoción en el ambiente. Para este club es importante volver a Europa", recalcó.

Aun así, el técnico australiano de origen griego recordó que no sólo deben centrarse en la competición continental -su equipo sólo suma cinco puntos en cinco jornadas en la Premier League-, pero rechazó que tengan una presión extra.

"No es algo que sienta como una responsabilidad. Es emocionante ver que un club intenta recuperar su lugar en la historia. Es algo que hay que saber llevar. El pasado va a estar con nosotros", aseveró, al tiempo que instó a sus jugadores a que "evolucionen rápido" porque se van a encontrar a "grandes equipos" tanto en la Liga Europa como en la 'Premier'.