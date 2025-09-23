Pulso al alza en el Coliseum

Las palabras del atacante del Barcelona Ferran Torres, en las que criticó al Getafe ("no propone nada, intentan hacer demasiadas faltas"), aún resuenan en el club madrileño. También las del ex directivo Toni Freixas, que en 'X' lanzó un mensaje ofensivo en clara alusión al conjunto azulón: "Qué puercos sois, papá".

A través de su entrenador (José Bordalás), el Getafe ha decidido pasar página cuanto antes para centrarse en el choque ante el Alavés. "No tenemos tiempo para pensar en las críticas", dijo en la rueda de prensa previa al choque ante el cuadro vitoriano. El técnico alicantino sólo quiere volver a la normalidad cuanto antes para sumar su cuarta victoria del curso.

Y es que, pese a la derrota ante el Barcelona, el arranque de la temporada para el Getafe es más que positivo. Suma nueve puntos de quince posibles y esta semana afrontará dos choques como local que pueden dar seis unidades a un equipo que ha superado sus problemas del inicio.

El límite salarial dejó sin inscribir a seis de sus fichajes hasta la tercera jornada, cuando el Getafe vendió a uno de sus mejores jugadores, Christantus Uche. Ahora, tiene a casi toda su plantilla disponible, aunque aún tiene muchas fichas libres dentro de una plantilla todavía corta.

Eso sí, Bordalás no podrá contar con dos de sus jugadores: Juanmi Jiménez por lesión y Adrián Liso, que se perderá el próximo mes de competición para disputar el Mundial sub-20 con España.

Serán las dos únicas ausencias del Getafe, que probablemente salga a por la victoria ante el Alavés con casi el mismo once con el que fue derrotado la pasada jornada. El puesto de Liso, único titular ausente, se lo jugarán entre Abu Kamara y Álex Sancris, candidatos a acompañar a Borja Mayoral arriba. El resto, si no hay sorpresas, serán los mismos.

Los buenas inicios de temporada de Getafe y Alavés se cruzarán este miércoles en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido que se prevé muy físico.

El tipo de juego de las dos escuadras augura un choque de puro músculo en el que el equipo vitoriano deberá buscar la manera de hacerle daño a un Getafe que disputará su segundo duelo en casa.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet ya sabe lo que es ganar lejos de su estadio tras superar al Athletic en San Mamés, pero el Sevilla cortó en seco su progresión en la pasada jornada (1-2).

Los babazorros cosecharon su primera derrota como locales en un choque con menos propuesta alavesista de lo esperado. Por eso, los hombres del 'Chacho' están obligados a darle una vuelta más a su juego, que no fluyó ante el conjunto andaluz.

A pesar de todo, el comienzo de curso del Alavés es bastante notable, con siete puntos de quince posibles y con tres enfrentamientos ante equipos que participan en competiciones europeas.

Coudet volverá a tener a todo el equipo a su disposición y podría hacer cambios de cara al primer choque entre semana de la temporada. En este sentido, Jon Pacheco podría debutar como titular junto a Facundo Garcés, y Pablo Ibáñez está llamado a recuperar su sitio en un centro del campo que presentará cambios respecto al último partido.

Denis Suárez podría aparecer más adelantado y Lucas Boyé se presenta como una opción sólida para mantenerse como referencia. El argentino se tendrá que pelear con Abqar, que se medirá por primera a su ex equipo tras su salida este verano del Alavés.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Borja Mayoral y Kamara o Sancris.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Diarra; Blanco, Ibáñez; Vicente, Suárez, Guridi; y Lucas Boyé.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité Andaluz)

- Clasificación: Getafe (8º, 9 puntos); Alavés (10º, 7 puntos).

- El dato: el Alavés nunca ha ganado en el Coliseum. En total, acumula ocho visitas con cuatro derrotas y cuatro empates.

. José Bordalás (Getafe): "No tenemos tiempo para pensar en las críticas".

. Eduardo Coudet (Alavés): "Vamos a seguir creciendo".

- Bajas: en el Getafe, Juanmi Jiménez (lesión) y Adrián Liso (convocatoria internacional).