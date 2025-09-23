Sergio Francisco: "La afición siempre responde y mañana va a ser el día"

El arranque liguero del conjunto txuri-urdin, sumado a la pésima segunda vuelta del pasado curso, está preocupando y mucho en San Sebastián. Los números no engañan: la Real no remonta un partido desde el 9 de marzo del 2024, hace más de año y medio, y en los últimos 22 encuentros solo ha ganado 4 y ha perdido 12. Son números impropios de un equipo que, por presupuesto y jugadores, se le presupone estar luchando por los puestos europeos.

Por ello, el choque del miércoles ante el Mallorca de Jagoba Arrasate, exentrenador de la Real, ha cogido tintes de prácticamente una final en pleno septiembre. "Es un partido importante por la responsabilidad que tenemos y porque no nos están saliendo las cosas. Es un día para cambiar la dinámica", ha reconocido Sergio Francisco este martes en la rueda de prensa previa al partido.

"Necesitamos ser competitivos y mejorar esas cosas que nos están limitando para ganar", ha comentado el entrenador. Además, también ha señalado que cada partido que pasa "lo mental pesa más" pero ha aclarado que no están tan lejos de ser "un equipo con equilibrio".

Respecto al mal inicio de temporada, Sergio Francisco ha confesado que ha habido dos momentos en los que el equipo ha sido "irreconocible": las segundas partes ante el Real Oviedo y el Real Betis. "Tenemos que ser positivos y mirar hacia adelante", ha añadido.

Para el encuentro ante el RCD Mallorca de este miércoles en Anoeta, el técnico de Irun ha citado a 24 futbolistas. En la lista, como gran novedad, figura Álex Lebarbier, centrocampista del filial que también puede actuar como central.

Eso se debe a la falta de efectivos que tiene la Real en esa demarcación tras la lesión de Aritz Elustondo y la citación de Jon Martín al Mundial sub-20.

Sobre Elustondo, ha señalado que tiene "un golpe y anda con una costilla un poco tocada". Eso sí, ha asegurado que estará para el choque del domingo ante el FC Barcelona. Respecto al resto de la plantilla (sin contar a los lesionados Yangel Herrera, Orri Óskarsson e Iñaki Rupérez), ha reconocido que "están todos en condiciones de jugar".

El técnico txuri-urdin ha hecho énfasis en varios aspectos del juego que deben mejorar: la presión tras perdida, interrumpir el juego cuando pierden el balón y ser más agresivos en los duelos. Acerca de un posible cambio de sistema, ha respondido siempre valora "todas las posibilidades".

El miércoles se medirán a un RCD Mallorca que llega a Anoeta en una situación similar (2 puntos en LaLiga al igual que la Real): "Es un equipo que hace muchas cosas bien. Atacan y defienden bien, y es muy difícil meterles mano", ha subrayado Sergio Francisco.

En el entrenamiento del lunes, el grupo de animación Bultzada puso una pancarta en Zubieta con el lema "onean zein txarrean" (en las buenas y en las malas). El técnico ha dicho que esa pancarta "fue positiva". "Es una realidad, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y mañana el que vaya a Anoeta nos va a animar. La afición siempre responde y mañana (miércoles) va a ser el día", ha concluido.