Tebas: "Si Lamine Yamal sigue al nivel que está será el Balón de Oro"

"Lamine, solo decir el nombre ya... Si hubiese tenido más de 23 años se lo habría llevado también, estoy seguro, pero como tiene menos le han dado el otro. Si sigue al nivel que está, que parece que va a seguir porque en todos los partidos demuestra un altísimo nivel, creo que no habrá duda que será el Balón de Oro", afirmó.

En su intervención en la tercera edición del Business Sport Forum de Expansión y Marca, Tebas destacó que el valor de los canteranos de LaLiga es de 1.460 millones (26 %), frente a los 1.076 de la liga inglesa, así como que 22 de los que ganaron la Eurocopa jugaban en clubes españoles y todos los que ganaron el oro en los Juegos de París 2024.

También abogó por "homogeneizar las normas" ante la actuación de los clubes de la "Premier" en el mercado y la inflación que generan y destacó el esfuerzo de los españoles en materia de sostenibilidad económica.

"Hay que homegeneizar las normas porque son diferentes, lo que se permite en la 'Premier' no se permite en España o en Alemania. Ahí la UEFA tendría que tener una postura un poco más diría intervencionista. Hemos tenido alguna reunión y esperemos que vayamos en esa línea, que quieren también muchos equipos de la 'Premier'", señaló.

En su intervención, Tebas recalcó que la liga inglesa "está intervenida por el gobierno y que ha creado un órgano regulador independiente, aprobado por el parlamento, porque están preocupados por lo que está pasando en el fútbol inglés.

"Si tú estás pagando por encima de lo que genera tu cifra de negocio lo que existe es inflación, inflaciona el fútbol, los salarios y como hoy el sector es global nos afecta a todos. Nosotros procuramos que la deuda sea sostenible. Este año pasado va a perder 1.200 millones de euros, España y Alemania no van a perder. Si no tuviéramos 'fair play' estaríamos igual que en la situación de 2012, con deuda con la agencia tributaria. A mí, me gusta compararme con Alemania que es económicamente más fuerte que España", apuntó.

Preguntado por posibles protestas de aficionados en el partido de este martes entre Sevilla y Villarreal contra el jugador israelí de este Manor Solomon, Tebas indicó que LaLiga respeta "las cosas dentro del orden que tiene que haber" y "cualquier manifestación que sea pacífica"

"Que no se interrumpan las competiciones, que no haya insultos de odio o que puedan herir la sensibilidad de las personas. Cualquier manifestación que sea pacífica, siempre que se respete a quien corresponda, en este caso al jugador y a los jugadores", concluyó.