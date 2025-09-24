0-2. Eze se estrena con el Arsenal, que supera al Port Vale en la Copa de la Liga

Londres, 24 sep (EFE).- El Arsenal selló su pase a la siguiente ronda de la Copa de la Liga tras imponerse por 0-2 al Port Vale, equipo de League One, en un encuentro en el que Eberechi Eze marcó su primer gol con la camiseta 'gunner'.