1-0. Bernard, a los 91, le da al Mineiro el pase a las semifinales

Redacción Deportes, 24 sep (EFE).- Un cabezazo de Bernard in extremis le dio al Atlético Mineiro el gol con el que se clasificó para las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 (1-0), en las que espera por el ganador del partido que esta misma noche jugarán Once Caldas e Independiente del Valle.