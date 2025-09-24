Alessio Lisci pide “quitar el balón” al Elche

Ante la recuperación de Juan Cruz y Moi Gómez, se ha mostrado satisfecho con su regreso y ha asegurado que “siempre es bueno jugar en casa porque no nos hacemos fuertes, tenemos una afición que nos empuja mucho”.
Sobre el último penalti no pitado sobre Raúl García de Haro en Villarreal ha comentado que: “Contra el Espanyol pasó lo mismo y limpiamos la cabeza rápidamente. Los errores arbitrales son algo que entran en el fútbol, nos equivocamos ellos y nosotros. Está bien hablarlo porque es importante que se sepa. Todo lo que no sea pensar en el presente siempre es un error en el fútbol y en la vida”.
Respecto al Elche ha señalado que “ha hecho un mercado importante, con unos delanteros de un nivel altísimo. Tienen un estilo muy marcado, con posesiones muy largas. Habrá que tener paciencia, ahí tenemos que estar tranquilos porque se lo hacen a todos los rivales”.
“No es casualidad que estén invictos. Tiene jugadores muy buenos. En el medio tiene jugadores muy importante. Están haciendo las cosas, y así, pierdes poco”, ha añadido.
El técnico rojillo espera ver un Osasuna “que cada partido va metiendo cosas diferentes y que va evolucionando, que es más completo sobre el terreno de juego”.
Ha avisado que refrescará al equipo en las próximas jornadas: “Va a haber cambios, quizás en Sevilla y ante el Getafe, ir viendo sobre el rival y cargas, iremos introduciendo jugadores, seguramente”.
“Creo que hemos merecido más. El calendario ha sido difícil fuera de casa, lo sabíamos al principio y hemos querido competir. Queremos hacer más, pero vamos a por el siguiente partido. Debemos estar concentrados en el Elche”, ha continuado.
El preparador romano ha reconocido que si fuera por ellos harían las 38 jornadas en casa: "Confío plenamente en que nos apoyen si hay momentos de sufrir, porque es una grandísima afición, siempre cumplen con creces. Si conseguimos estar a su nivel, vamos a ganar la Liga”, ha concluido entre risas.