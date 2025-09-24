Aspas: “Estamos haciendo cosas grandes, pero queremos más”

“He disfrutado a tope el camino. Ha habido días más malos que buenos, pero en el fútbol nunca puedes mirar atrás, es un aprendizaje continuo. A lo mejor al principio de la temporada pasada nadie pensaría que podríamos estar hoy aquí”, indicó en rueda de prensa.

Aspas, único superviviente en la plantilla celeste de aquella histórica semifinal, cree que la joven plantilla dirigida por Claudio Giráldez tiene “un escenario inmejorable” para vivir el regreso a una competición continental.

“Todos estamos un poco con la piel de gallina, pero también con esa sensación de que estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos haciendo cosas grandes, pero queremos más”, comentó el máximo goleador en la historia del Celta.

Aspas no escondió “el lujo” que supone volver a una competición europea con una plantilla plagada de jugadores formados en las categorías inferiores, a los que ve “preparados” para el reto.

“El año pasado ya vivieron partidos importantes en el Santiago Bernabéu, en el Metropolitano o en San Mamés”, recordó el capitán del Celta, para quien el partido amistoso que disputaron este verano contra el equipo alemán no vale de referencia.

“Cada partido es diferente, pero ese partido nos vale para conocer a qué jugadores nos vamos a enfrentar. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en intentar sacar los tres puntos en nuestra vuelta a Europa”, sentenció.