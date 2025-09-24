Baena regresa a la convocatoria cinco partidos después

El futbolista, ya reincorporado al grupo durante toda esta semana y listo para volver a la competición, sólo ha podido disputar un encuentro oficial en este curso, en la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Espanyol (2-1), y se ha perdido sucesivamente los choques con el Elche, el Alavés, el Villarreal, el Liverpool y el Mallorca.

Mientras Baena ya está a disposición de Simeone, el técnico tiene cuatro bajas para recibir al Rayo: el defensa José María Giménez, que ultima su puesta a punto; los centrocampistas Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo, y Thiago Almada, con una lesión muscular; y el delantero Alexander Sorloth, por su expulsión ante el Mallorca.

El resto de efectivos de la primera plantilla han entrado en la convocatoria (los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Marcos Llorente, Koke Resurrección, Pablo Barrios y Conor Gallagher; los extremos Giuliano Simeone, Carlos Martín y Nico González; y los delanteros Julián Alvarez, Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann) más los canteranos Salvador Esquivel, Jano Monserrate y Taufik Seydu.