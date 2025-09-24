Brasil convoca a once internacionales para la primera Copa Mundial Femenina de Futsal

La lista de convocadas divulgada este miércoles por el seleccionador, Wilson Sabóia, también incluye a dos futbolistas que juegan en clubes portugueses y otra que juega en Rusia, y solo tres procedentes de equipos brasileños.

Brasil disputará la primera Copa Mundial de la categoría organizada por la FIFA en su condición de campeón de la Copa América y como líder en la clasificación mundial del fútbol sala femenino.

"Brasil es una potencia en el fútbol de salón y vamos a tener el placer de participar en una competición oficial que le faltaba a la FIFA y que valoriza el futsal femenino", afirmó Sabóia en la rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El seleccionador brasileño dijo que, pese a que respeta a todos sus rivales, está convencido de que su equipo estará en la final y tiene grandes posibilidades de conquistar el título.

Con todos sus partidos en la fase de grupos programados en el estadio PhilSports Arena de Manila, Brasil enfrentará a Irán el 23 de noviembre, a Italia el 26 de noviembre y a Panamá el 29 de noviembre.

. Porteras: Bianca (Stein Cascavel) y Júlia (Nun'Álvares-POR).

. Cierres: Taty (CMB Matera-ITA), Diana (Bitonto-ITA) y Camila (Nun'Álvares-POR).

. Alas: Amandinha (Torreblanca Melilla-ESP), Emily (Torreblanca Melilla-ESP), Tampa (Roma-ITA), Débora Vanin (CMB Matera-ITA), Simone (Kristall-RUS) y Luana Rodrigues (Stein Cascavel).

. Pívots: Natalinha (Taboão Magnus), Ana Luiza (Torreblanca Melilla-ESP) y Luciléia (Bitonto-ITA).