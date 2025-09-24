Ecuador irá al Mundial Sub-17 de Marruecos con sus medallistas de bronce del Sudamericano

Guayaquil (Ecuador), 24 sep (EFE).- Ecuador convocó este miércoles a la base del equipo que alcanzó la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano Sub-17 celebrado este año en Colombia, con miras al Mundial Femenino de la categoría de octubre próximo en Rabat, Marruecos.