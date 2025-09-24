Ecuador irá al Mundial Sub-17 de Marruecos con sus medallistas de bronce del Sudamericano

"La Tri Sub-17 comienza su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA, en Marruecos 2025, anunciando la convocatoria oficial de 21 jugadoras que representarán al país en la cita ecuménica que se celebrará en Rabat, del 17 de octubre al 8 de noviembre", precisó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
La FEF señaló que la base del equipo proviene de la destacada participación en el Sudamericano Sub-17 organizado por la Conmebol, donde Ecuador alcanzó el tercer puesto, que le permitió asegurarse el billete mundialista, "que ratificó el crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano".
El equipo convocado por el técnico ecuatoriano Víctor Idrobo, se entrenará desde este jueves en 'La Casa de la Selección', "tras las valoraciones médicas que exige la FIFA para un torneo de tal magnitud", dijo la FEF.
Ecuador formará parte del Grupo C del Mundial de Marruecos, junto a Estados Unidos, China y Noruega.
Porteras: Romina Leigue (Liga de Quito), Analía Machuca (Independiente del Valle) y Nayely Rodríguez (Universidad Católica).
Defensas: Esther Carabalí, Rosa Estupiñán, Maie Zambrano (Independiente del Valle), Zoe Garcés (Club Olé-USA).
Centrocampistas: Xiomara Alcívar (Liga de Quito), Emily Delgado (Universidad Católica), Erika López (Club Ñañas), Mary Guerra, Abigail Villacís (Independiente del Valle).
Atacantes: Dayanna Andocilla, Rihanna Quiñónez (Búhos ULVR), Valeria Briones, Emily Vargas, Scarleth Garaicoa (Barcelona), Emily Fierro, Ammy Flores, Jaslym Valverde (Independiente del Valle) y Nicole Yepez (Universidad Católica).