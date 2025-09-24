El argentino Mateo Pellegrino marca y el Parma accede a octavos

El ariete argentino sumó otro tanto más a su cuenta particular en lo que va de temporada, en la que suma 3 goles en 6 partidos, todos ellos en Copa de Italia. Al borde del descanso, se elevó en el corazón del área para poner de cabeza, su especialidad, el 2-1 a favor de un Parma que sólo conoce la victoria en este torneo y que salda su participación en Serie A con dos empates y dos derrotas.

Resultado que, por poco, fue decisivo en el partido, pues hasta el minuto 82 mandó en el marcador. Sólo la inteligencia del peruano Gianluca Lapadula, rematador entre una marea de jugadores, puso el empate a dos y llevó el duelo a la tanda de penaltis ya con Pellegrino en el banquillo.

Desde los once metros, al no haber prórroga, dos errores del Spezia, incluido uno del propio Lapadula, así como el acierto del español Adrián Bernabé, permitieron la clasificación final a la ronda en la que los ocho primeros clasificados de la Serie A pasada comienzan su andadura.

El rival en dicha ronda del Parma será el Bolonia, actual campeón del torneo.

