El argentino Néstor 'Pipo' Gorosito seguirá dirigiendo a Alianza Lima durante 2026

"Se queda, claro que se queda", respondió Navarro al ser interrogado por el medio Liga 1 Max sobre la posibilidad de que el estratega, que ha llevado al Alianza a puertas de las semifinales de la Copa Sudamericana, se mantenga al frente del equipo blanquiazul.

Navarro destacó el gran desempeño de Alianza bajo la conducción de Gorosito y recordó que el equipo ha jugado 18 partidos internacionales durante la temporada y ahora quiere llegar hasta los 21, en alusión a la final de la Sudamericana.

"Internacionalmente no ha pasado lo que está pasando ahora. Jugar 18 partidos ahora y queremos jugar 21 partidos. Depende de nosotros", sostuvo el dirigente.

Gorosito adelantó durante la semana pasada que existía la intención de ampliar el contrato que, en principio, lo une al Alianza hasta fines de este año.

"Solo falta firmar los papeles. Estoy sumamente contento de estar con estos colores y defenderlos", sostuvo.

Durante este año, y bajo su conducción, Alianza Lima ha recuperado el protagonismo internacional, aunque mantiene una campaña irregular en la Liga 1 nacional, donde actualmente ocupa la quinta posición en el torneo Clausura, con 15 puntos, seis menos que el líder Universitario de Deportes.