El clásico se jugará el domingo 26 de octubre a las 15.15 GMT en el Santiago Bernabéu

Madrid, 24 sep (EFE).- El clásico Real Madrid-Barcelona de la décima jornada de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 26 de octubre, a las 16.15 hora local (15.15 GMT) en el estadio Santiago Bernabéu, según anunció LaLiga este miércoles.