Será el primer clásico liguero de la temporada 2025-2026, en la que el Real Madrid visitará al Barcelona en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año que viene.
El clásico se jugará el domingo 26 de octubre a las 15.15 GMT en el Santiago Bernabéu
Madrid, 24 sep (EFE).- El clásico Real Madrid-Barcelona de la décima jornada de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 26 de octubre, a las 16.15 hora local (15.15 GMT) en el estadio Santiago Bernabéu, según anunció LaLiga este miércoles.
Enlace copiado