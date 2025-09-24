Después de una primera parte en la que Soria sujetó al Getafe con tres intervenciones clave a Mariano, Abde y Calebe, fue en la segunda cuando llegaron los goles: el primero, de Arambarri con una llegada desde atrás en el minuto 63; y el segundo, de Guevara, que remató a la red un córner lanzado por Toni Martínez.
El Getafe, con gol de Arambarri, y el Alavés de Coudet empatan 1-1 en la Liga española
Getafe (España), 24 sep (EFE).- El Getafe y el Alavés, con goles del uruguayo Mauro Arambarri y de Ander Guevara, empataron 1-1 este miércoles en partido correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y se mantienen en la zona cómoda de la clasificación con 10 y 8 puntos, respectivamente.
