El Getafe, con gol de Arambarri, y el Alavés de Coudet empatan 1-1 en la Liga española

Getafe (España), 24 sep (EFE).- El Getafe y el Alavés, con goles del uruguayo Mauro Arambarri y de Ander Guevara, empataron 1-1 este miércoles en partido correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y se mantienen en la zona cómoda de la clasificación con 10 y 8 puntos, respectivamente.