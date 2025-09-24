El Hércules negocia con Puerto Rico que Jeremy de León pueda jugar ante el Atlético B

El jugador del Hércules, cedido por el Real Madrid, ha sido convocado por su país para un partido amistoso en Chicago (Estados Unidos) ante Argentina, vigente campeona del mundo, el 14 de octubre.
El Hércules, según fuentes de la entidad, está intentando convencer a los dirigentes puertorriqueños para que permitan al jugador disputar el partido del viernes y viajar hacia su país esa misma noche o el sábado a primera hora de la mañana.
El club, consciente de la posible ausencia de su jugador para este compromiso, solicitó adelantar el encuentro al viernes, al primero de los dos horarios vespertinos, para poder disponer del futbolista, uno de los fichajes más importantes del Hércules durante el pasado verano.
De León tardó en debutar varias jornadas con el equipo al estar convaleciente de intervención en el hombro y su participación se limita aún a disputar el tramo final de los partidos, por lo que el entrenador herculano, Rubén Torrecilla, mostró cierta preocupación ante la carga de minutos que pueda tener con su selección.
