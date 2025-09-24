El Hércules negocia con Puerto Rico que Jeremy de León pueda jugar ante el Atlético B

Alicante (España), 24 sep (EFE).- El Hércules, equipo que milita de la Primera RFEF esañola, negocia con la federación de fútbol de Puerto Rico para que el extremo Jeremy de León pueda incorporarse a la concentración de su selección tras el partido que el equipo de la ciudad de Alicante disputará ante el filial del Atlético el próximo 10 de octubre.