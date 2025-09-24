Elgezabal chocó con Vinicius: “Hay situaciones que no las paso”

Fue en el minuto 63 del partido que el Real Madrid venció al Levante (1-4) en el Ciutat de Valencia. Antes del lanzamiento de penalti de Kylian Mbappé que supuso el 1-3, Elgezabal, que había cometido la pena máxima sobre el francés, tuvo un rifirrafe en el borde del área con Vinícius.

“Tampoco quiero poner más leña al fuego. Pero sí que es verdad que cuando se nos falta al respeto, no solo a nosotros, a la afición, al equipo que representamos, pues también somos personas y creo que debemos decir basta. Sé que es un jugador con muchísimo potencial, pero hay diferentes situaciones que no las paso como persona”, explicó Unai en zona mixta a los medios.

“Creo que defiendo y transmito unos valores que a veces hay que decir basta. No era el momento para ello, para mí estaba fuera de lugar. No quiero darle más bombo, prefiero dejarlo ahí. Yo defiendo a mi gente y hasta aquí puedo leer”, agregó el defensa del Levante.