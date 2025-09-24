Emery: "Tengo mucha confianza en Roberto Olabe porque viene a ayudarnos"

"Es algo en lo que hemos ido trabajando progresivamente tras hablar con Monchi. Hemos reaccionado rápidamente trayendo a una persona que conozco personalmente. Tengo mucha confianza en Roberto y viene a ayudarnos. Es un transición normal, sólo cambia el nombre", declaró en la rueda de prensa previa frente al Bolonia de Liga Europa.

Olabe, que dejó la Real Sociedad el verano pasado, ha participado en el desarrollo de futbolistas como los ecuatorianos Moisés Caicedo y Piero Hincapié, cuando trabajaba en Independiente del Valle, y en los de Alexander Isak, Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino, cuando estaba en la Real Sociedad.

Sobre Monchi, el técnico le deseó lo mejor para el futuro: "Monchi se incorporó seis meses después de nuestra llegada. Fue muy bueno para nosotros, pero después de dos años necesitaba otro capítulo en su carrera. Le deseo lo mejor en su nueva etapa"

Monchi llegó al Aston Villa en 2023 procedente del Sevilla, donde ya había trabajado con Unai Emery, y llevó al Villa a clasificarse a Europa dos temporadas consecutivas, meterse en semifinales de la Liga Conferencia y llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones cuarenta años después, donde les eliminó el Paris Saint Germain, a la postre campeón.

Las funciones de Monchi han sido especialmente complicadas este mercado veraniego, debido a las restricciones financieras de la Premier League y de la UEFA.