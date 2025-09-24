Españoles Rabanal y Rescalvo con mayores opciones al título con Independiente y Barcelona

Ello, sin descartar las sorpresas que puedan dar los dos últimos clasificados al hexagonal final, que saldrán de los enfrentamientos de este fin de semana entre Deportivo Cuenca, Orense y Libertad.

Rabanal comenzó la temporada con el cuadro del Valle, quedó eliminado en la fase de Grupos de Copa Libertadores, pero tiene opciones para acceder a semifinales de Copa Sudamericana, se clasificó a octavos de final de Copa Ecuador y es el líder de Liga Pro, con 63 puntos.

Lejos del Independiente del Valle aparece en el segundo puesto, el Barcelona, con 53 unidades, pero con un despertar futbolístico en las últimas fechas desde que lo dirige Rescalvo.

Las plantillas del Independiente y Barcelona muestran, hasta el momento, ser las mejores de este año en Ecuador, pues disponen de una gran variedad de cambios para los distintos puestos.

Luego aparece el Rey de Copas, Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, con una plantilla que se redujo con relación a la que ganó los títulos de 2023 y 2024, y está al momento con 15 puntos menos que el Independiente.

El favoritismo del cuadro del Valle para ganar el título se incrementa porque todos los equipos comenzarán el hexagonal final con los puntos de la fase previa, donde también se ha adjudicado el primer billete local para la fase de Grupos de la Libertadores de 2026.

Si Barcelona, Liga, Universidad Católica y los otros dos equipos que se clasifiquen este fin de semana al hexagonal, no lograsen superar al cuadro del Valle, pugnarán por el segundo lugar de la tabla que otorgará el otro billete para la fase de Grupos de la Libertadores.

Mientras el tercero del hexagonal final, saldrá desde la fase dos previa de la Libertadores de 2026; los otros tres equipos recibirán los billetes locales para la Sudamericana de 2026.

La Católica, con 46 puntos al momento, al mando del ecuatoriano Diego Martínez, tiene como figuras al portero Venezolano Rafael Romo, a uno de los goleadores del torneo, el ecuatoriano Byron Palacios, y los atacantes panameños Azarías Londoño y José Fajardo.