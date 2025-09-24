Franco Cervi, novedad en la convocatoria del Celta para el duelo ante el Stuttgart

Cervi, uno de los futbolistas a los que la dirección deportiva buscó salida, sin éxito, en el mercado de fichajes, se estrena en una convocatoria esta temporada, ya que hasta la fecha no había sido citado para ninguno de los seis partidos de Liga que disputó el Celta.

Marcos Alonso, ya recuperado de las molestias en la rodilla que le obligaron a perderse los últimos tres partidos de Liga, y el internacional sub-21 Williot Swedberg, tras superar el esguince de tobillo que sufrió la semana pasada, también viajan con el equipo a Alemania.

La expedición celeste partió esta mañana del aeropuerto vigués de Peinador. A las siete de la tarde está previsto que el Celta se ejercite en el MHPArena de Stuttgart, escenario del duelo de mañana contra el conjunto dirigido por Sebastian Hoeness.