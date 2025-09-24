Giráldez: "El Stuttgart tiene muchas fortalezas"

“Tenemos unos emparejamientos complicados tanto en casa como fuera, con cinco rivales que el año pasado jugaron la Liga de Campeones. El Stuttgart es, sin duda, uno de los rivales más complicados que nos ha tocado, pero en pretemporada ya competimos contra ellos y nos dimos cuenta de que podemos ganar”, manifestó en rueda de prensa.

“El Stuttgart tiene muchas fortalezas, mucha calidad y mucho jugador potente, capaz de llevar el partido a situaciones de pares en la presión. Tendremos que estar muy bien a nivel defensivo en los duelos, necesitaremos meterlos cerca de su portería y a partir de ahí intentar ser protagonistas”, añadió.

Por ello, el técnico celeste pidió ambición a sus jugadores en el partido que disputarán mañana en el MHPArena de Stuttgart: “Tenemos que mirarle de tú a tú, es un rival de mucho potencial, pero estamos capacitados para hacerle daño”.

Giráldez espera que el césped esté “en perfectas condiciones” a pesar de las intensas lluvias de las últimas horas en la ciudad alemana.

“El césped no será ninguna excusa, tenemos un marco perfecto para poder disfrutar de este partido”, comentó el técnico celeste, quien admitió que el partido de mañana será “bonito” y “especial”.

“En estos momentos uno se acuerda de sus seres queridos, yo de mi padre y de mi tío que no lo pueden ver, pero también de mi madre, de mi hermana y de mis hijas. Lo más importante es que podamos disfrutar de lo que viene, de poder estar viviendo esto con diez jugadores a los que ya entrené en categorías inferiores y con 16 que pasaron por el Celta B”, afirmó.

Giráldez, además, trasladó la presión al equipo alemán, que la pasada temporada compitió en la Liga de Campeones.

“Es una competición para disfrutar. Es uno de los partidos que afronto con mayor ilusión, pero también con mayor relajación porque sabemos lo que queremos hacer. El escenario es inmejorable para el debut con 60.000 espectadores”, apuntó.

El entrenador gallego confirmó que Marcos Alonso, recuperado de las molestias que arrastraba en la rodilla derecha, es “una de las soluciones” para el carril izquierdo, eludió responder quién ocupará la portería y avanzó que el once “no será el mismo” que el que arrancó ante el Rayo en Vallecas.

Finalmente, restó importancia a la sequía goleadora de Ferran Jutglá , a quien dijo ver "muy bien durante los entrenamientos" y quien "a lo largo de su carrera ya ha demostrado que sabe definir muy bien”.